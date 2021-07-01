Miranda tem bons números em sua volta ao time titular do São Paulo

O empate do São Paulo contra o Corinthians por 0 a 0, na Neo Química Arena, teve um gosto amargo para a equipe de Juan Branda. No entanto, uma boa notícia do jogo foi a volta do zagueiro Miranda ao time depois de quase um mês fora por lesão na coxa.
O camisa 23, cotado para ser reserva, entrou logo como titular da defesa são-paulina, ao lado de Bruno Alves e Léo e foi bastante participativo. Segundo o 'SofaScore', ele deu 88 toques na bola, acertando 70 dos 73 passes tentados ao longo do período em que esteve em campo, cerca de 88 minutos.
Com o Corinthians apostando nos lançamentos e na velocidade pelas pontas, coube a Miranda fazer a cobertura defensiva. Durante a partida, ele foi bem nos lances em que foi exigido. De acordo com o 'SofaScore', ele conseguiu cinco cortes, duas interceptações e um desarme. Além disso, não sofreu nenhum drible sequer.
Em questão de duelos e faltas, o zagueiro venceu quatro de cinco duelos pelo chão, além um em dois duelos pelo alto. Perdeu a posse de bola três vezes, cometeu duas faltas e sofreu outras três.
Minutos jogados - 88 (sem contar acréscimos)Toques - 88Precisão nos passes - 70/73 (96%)Desarmes - 1Interceptações - 2 Cortes - 5Dribles sofridos - 0Duelos no chão (ganhos) - 5 (4)Duelos aéreos (ganhos) - 1 (0)Perda da posse de bola - 3Faltas sofridas - 3Faltas cometidas - 2