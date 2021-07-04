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Miranda, sobre derrota contra o Bragantino e má fase do São Paulo: 'Explicação é complicado de dar'

Zagueiro sentiu desconforto e fez falta ao time após ser substituído no intervalo...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 20:58
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O zagueiro e capitão do São Paulo, Miranda, falou sobre a derrota de virada do time contra o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Morumbi. A partida, disputada neste domingo (4), foi válida pela nona rodada do Brasileirão, e o time continua sem vencer no campeonato.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Após o final da partida, o zagueiro falou sobre o momento difícil vivido pela equipe no Brasileirão.
- Difícil falar nesse momento. Estamos fazendo um esforço enorme, mas não está vindo o resultado. É falar pouco, trabalhar e logo os resultados vão acontecer. Explicação é complicado de dar, mas não vai faltar dedicação, vontade, esse é o caminho: muito trabalho para dar a volta por cima - disse o capitão do Tricolor.
Miranda, que já havia deixado o gramado com dores na última partida, contra o Corinthians, na quarta-feira (30), saiu de campo com desconforto muscular. O atleta falou sobre sua condição física.
- Senti uma sobrecarga. Foram dois jogos seguidos forte. Agora vamos trabalhar, estar bem o mais rápido possível - comentou Miranda.Após novo jogos disputados no Brasileirão, o Tricolor ainda não venceu. Ao todo, o time acumula cinco empates e quatro derrotas, somando apenas cinco dos 27 pontos disputados.
O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (7), às 21h30, para enfrentar o Internacional, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, no Beira-Rio, o time segue em busca de sua primeira vitória na competição.

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