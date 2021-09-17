Miranda será desfalque do São Paulo; veja o retrospecto do Tricolor sem o capitão

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá um desfalque importante na defesa para encarar o Atlético-GO, no próximo domingo (21), às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Miranda, capitão do time, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vale destacar que o camisa 22 vem de 14 jogos consecutivos, uma das maiores sequências de jogadores do Tricolor na temporada. Além disso, nas duas semanas de treinamento que o São Paulo teve na pausa da Data-Fifa, ele esteve com a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O defensor atuou em 30 jogos pelo São Paulo na temporada, sendo 14 vitórias, nove empates e sete derrotas. Com ele em campo, segundo o site 'oGol', o São Paulo levou 33 gols, uma média de 1,1 gol por partida, e marcou 51 vezes.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO Já sem a presença de Miranda, o São Paulo disputou 21 jogos na temporada, com nove vitórias, sete empates e cinco derrotas, também segundo o site 'oGol'. Nessas partidas, o Tricolor levou 18 gols, média de 0,8 gols tomados, e marcou 35.

Sem Miranda, o técnico Hernán Crespo deve escalar o trio de zagueiros com Arboleda, Bruno Alves e Léo. O Tricolor precisa da vitória para dar tranquilidade ao time, além de se afastar da zona de rebaixamento. O São Paulo é o 16º colocado, com 22 pontos.

VEJA O RETROSPECTO DO SÃO PAULO COM MIRANDA E SEM O ZAGUEIRO

Com Miranda​30 jogos ​14 vitórias9 empates 7 derrotas33 gols sofridos