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futebol

Miranda se aproxima da marca de 300 jogos pelo São Paulo

Zagueiro teve ótima primeira passagem, com o tricampeonato brasileiro em 2006, 2007 e 2008. De volta ao Tricolor nesta temporada, conquistou o Paulista e é capitão do time...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 14:00

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 14:00

Crédito: Rubens Chiri e Paulo Pinto / saopaulofc.net
O zagueiro Miranda, ídolo e capitão do São Paulo nesta temporada, se aproxima de uma marca histórica no Tricolor: 300 jogos pelo clube do Morumbi. Até aqui, o defensor soma 298 jogos e é o único jogador contratado no início do ano que participou de mais da metade dos compromissos da equipe em 2021. Em entrevista à 'SPFCTV', Miranda falou sobre a marca e a decisão de ter voltado ao São Paulo após grande passagem no futebol europeu, onde jogou em clubes como Atlético de Madrid-ESP e Inter de Milão-ITA.
- Marca expressiva, mas o importante é seguir ajudando o São Paulo. Quando deixei o clube, sabia que um dia ia retornar. Ia retornar em um momento que o clube precisa de mim. Felizmente isso aconteceu agora e espero ajudar o clube a seguir crescendo - afirmou Miranda.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nessa temporada, Miranda soma 38 jogos, com 15 vitórias, 15 empates e oito derrotas, com um gol marcado, na campanha do título do Campeonato Paulista.

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