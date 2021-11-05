Miranda se aproxima da marca de 300 jogos pelo São Paulo

O zagueiro Miranda, ídolo e capitão do São Paulo nesta temporada, se aproxima de uma marca histórica no Tricolor: 300 jogos pelo clube do Morumbi. Até aqui, o defensor soma 298 jogos e é o único jogador contratado no início do ano que participou de mais da metade dos compromissos da equipe em 2021. Em entrevista à 'SPFCTV', Miranda falou sobre a marca e a decisão de ter voltado ao São Paulo após grande passagem no futebol europeu, onde jogou em clubes como Atlético de Madrid-ESP e Inter de Milão-ITA.