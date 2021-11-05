Miranda se aproxima da marca de 300 jogos pelo São Paulo

O zagueiro Miranda, ídolo e capitão do São Paulo nesta temporada, se aproxima de uma marca histórica no Tricolor: 300 jogos pelo clube do Morumbi. Até aqui, o defensor soma 298 jogos e é o único jogador contratado no início do ano que participou de mais da metade dos compromissos da equipe em 2021. Em entrevista à 'SPFCTV', Miranda falou sobre a marca e a decisão de ter voltado ao São Paulo após grande passagem no futebol europeu, onde jogou em clubes como Atlético de Madrid-ESP e Inter de Milão-ITA.
- Marca expressiva, mas o importante é seguir ajudando o São Paulo. Quando deixei o clube, sabia que um dia ia retornar. Ia retornar em um momento que o clube precisa de mim. Felizmente isso aconteceu agora e espero ajudar o clube a seguir crescendo - afirmou Miranda.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Nessa temporada, Miranda soma 38 jogos, com 15 vitórias, 15 empates e oito derrotas, com um gol marcado, na campanha do título do Campeonato Paulista.