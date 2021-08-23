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Miranda projeta futuro do São Paulo no Brasileirão: 'Objetivo é classificação à Libertadores'

Zagueiro falou sobre o momento do Tricolor na competição após a vitória sobre o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, o terceiro triunfo consecutivo do time no torneio nacional...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 23:03

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 23:03
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Depois da vitória sobre o Sport por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo se distanciou da zona de rebaixamento e agora mira o objetivo de se classificar à Libertadores da América. O zagueiro Miranda, capitão da equipe, falou sobre o momento do time na competição, que chegou a sua terceira vitória consecutiva. Para ele, é hora de olhar com mais carinho para a parte de cima da tabela da competição e conseguir o objetivo de se classificar à Libertadores.
- Nosso objetivo é uma classificação para retornar à Libertadores. A equipe fez um bom jogo, apesar da dificuldade, terceira vitória no Brasileiro. Acho que está de parabéns, difícil depois de um mata-mata - disse Miranda ao 'Premiere', após a partida.
ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!O defensor também falou sobre o confronto contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.
- Nossa equipe fez um bom jogo, agora é pensar no próximo, com mais um mata-mata contra o Fortaleza pela Copa do Brasil - finalizou.

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