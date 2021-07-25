Miranda projeta duelo diante do Flamengo e destaca momento do São Paulo: 'No caminho certo'

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O zagueiro Miranda projetou o duelo do São Paulo contra o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o defensor, o adversário de hoje é um dos melhores da competição, mas ele acredita em uma grande partida do Tricolor. - Vai ser um grande duelo, é uma das melhores equipes do Brasil e com certeza vai ser uma honra reencontrar os ex-companheiros, mas eu sei que cada um defendendo a sua camisa, todo mundo vai fazer o melhor para sair vencedor - disse Miranda em entrevista à 'SPFCTV'.

Vindo de classificação às quartas de final da Libertadores, o São Paulo pode dar sequência a esse bom momento na temporada. Para Miranda, a equipe está no caminho certo para colher bons frutos.

- O objetivo é jogar em alto nível, em alta intensidade e o objetivo foi alcançado nesse jogo. Agora temos como compromisso manter esse alto nível, que com certeza essa é a nossa identidade. A gente tem que continuar nesse caminho. Isso nos traz confiança, saber que o trabalho está sendo bem realizado. Temos a certeza que estamos no caminho certo. Agora é manter os pés no chão e continuar nessa pegada que com certeza os resultados serão ainda melhores - analisou o zagueiro.

GALERIA Já dura quatro anos! Relembre a série invicta do São Paulo contra o Flamengo

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Um dos destaques na vitória sobre o Racing por 3 a 1, na Argentina, mesmo voltando de lesão, Miranda falou sobre o seu bom desempenho desde o seu retorno ao São Paulo.