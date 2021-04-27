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Miranda pede São Paulo com pés no chão na Libertadores: 'É diferente'

Zagueiro, que deve ser titular, falou sobre a preparação para a partida contra o Rentistas, nesta quinta-feira, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos na Libertadores...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:46

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 17:46
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O são Paulo tem um jogo importante nesta quinta-feira (29), quando enfrentará o Rentistas (URU), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
Experiente nos jogos internacionais, o zagueiro Miranda falou sobre a preparação da equipe para o duelo. Segundo ele, que deve ser titular após a expulsão de Léo, o Tricolor precisa ter atenção e pés no chão, apesar das sete vitórias consecutivas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Importante destacar as vitórias, mas manter os pés no chão, porque Libertadores é diferente. Sabemos que é muito importante largar bem, largar na frente. Tivemos um bom início, e agora é dar continuidade, porque é um adversário difícil, duro, mas com nossa qualidade temos tudo para buscar os três pontos – afirmou o camisa 22 em vídeo divulgado pelo clube. Miranda também falou sobre o seu retorno ao São Paulo, onde é ídolo e conquistou o tricampeonato do Brasileirão.
- Estou feliz de estar aqui, sempre almejei esse retorno. E ter esse bom início é muito satisfatório. É o time que tenho um carinho muito grande, time do meu coração e vou fazer sempre meu máximo para colocar esse time a ser campeão. Procuro cobrar a cada dia não só de mim mesmo, mas também dos companheiros para que eles demonstrem que mereça vestir essa camisa – disse o zagueiro.

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