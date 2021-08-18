Miranda pede cabeça erguida e já projeta próximos desafios do São Paulo na temporada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, na última quarta-feira e deu adeus para a disputa da Libertadores. Para o zagueiro e capitão da equipe, Miranda, o Tricolor fez um jogo abaixo do esperado e o elenco precisa mostrar união para sair dessa situação. - Como eu falei, a gente ganha junto e perde junto, acho que nós jogadores estamos tristes, fizemos uma atuação bem regular, bem abaixo do que pode produzir, e por isso o resultado, agora é levantar a cabeça - disse o jogador, em entrevista coletiva após a partida.

Miranda também analisou o futuro da temporada do São Paulo, que busca sair da parte de baixo da tabela do Brasileirão e disputa as quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza.

TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui- A gente já tem uma partida importante no fim de semana contra o Sport e depois Copa do Brasil contra o Fortaleza, temos que assimilar o mais rápido possível essa derrota e já procurar o caminho das vitórias novamente - finalizou.