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Miranda pede cabeça erguida e já projeta próximos desafios do São Paulo na temporada

Zagueiro e capitão do Tricolor projetou futuro após eliminação na Libertadores. Tricolor conta com Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para conseguir dar volta por cima...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 10:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo perdeu de 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, na última quarta-feira e deu adeus para a disputa da Libertadores. Para o zagueiro e capitão da equipe, Miranda, o Tricolor fez um jogo abaixo do esperado e o elenco precisa mostrar união para sair dessa situação. - Como eu falei, a gente ganha junto e perde junto, acho que nós jogadores estamos tristes, fizemos uma atuação bem regular, bem abaixo do que pode produzir, e por isso o resultado, agora é levantar a cabeça - disse o jogador, em entrevista coletiva após a partida.
Miranda também analisou o futuro da temporada do São Paulo, que busca sair da parte de baixo da tabela do Brasileirão e disputa as quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui- A gente já tem uma partida importante no fim de semana contra o Sport e depois Copa do Brasil contra o Fortaleza, temos que assimilar o mais rápido possível essa derrota e já procurar o caminho das vitórias novamente - finalizou.
O São Paulo volta a campo no domingo, quando enfrenta o Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 14º colocado, com 18 pontos.

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