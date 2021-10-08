Miranda mostra frustração com o empate do São Paulo: 'A gente se sente incomodado com essa situação'

O São Paulo ficou no empate por 1 a 1 diante do Santos, em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o zagueiro Miranda falou após mais um resultado amargo para a equipe.
O Tricolor chegou ao seu quarto empate consecutivo, e perdeu a chance de subir ao décimo lugar na tabela. O capitão valorizou a entrega da equipe, mas se mostrou decepcionado com o resultado.
- Não era o que a gente queria. A equipe lutou, tentou, mas infelizmente, mais uma vez o resultado não aconteceu. Vamos continuar trabalhando forte em busca da vitória.
O zagueiro também falou sobre o papel dos jogadores em meio a pressão que sofre o técnico Crespo.
- O nosso papel é fazer o máximo. Cada um se concentrar ainda mais, trabalhar ainda mais e buscar a vitória. A gente se sente incomodado com essa situação, porque a equipe como o São Paulo tem que estar brigando na parte de cima, mas infelizmente não é isso que está acontecendo.
O Tricolor volta a campo no Brasileirão na segunda-feira (11), às 20h, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá.