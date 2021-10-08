Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Miranda mostra frustração com o empate do São Paulo: 'A gente se sente incomodado com essa situação'
futebol

Miranda mostra frustração com o empate do São Paulo: 'A gente se sente incomodado com essa situação'

O zagueiro falou sobre a sequência de resultados indigestos para o Tricolor e comentou sobre o papel dos jogadores em relação a pressão que cai sob Crespo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 21:04

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 21:04

Crédito: Rubens Chiri e Paulo Pinto / saopaulofc.net
O São Paulo ficou no empate por 1 a 1 diante do Santos, em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o zagueiro Miranda falou após mais um resultado amargo para a equipe.Dabove fora do Bahia: confira 25 técnicos estrangeiros livres no mercado
O Tricolor chegou ao seu quarto empate consecutivo, e perdeu a chance de subir ao décimo lugar na tabela. O capitão valorizou a entrega da equipe, mas se mostrou decepcionado com o resultado.
- Não era o que a gente queria. A equipe lutou, tentou, mas infelizmente, mais uma vez o resultado não aconteceu. Vamos continuar trabalhando forte em busca da vitória.
TRICOLOR NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
O zagueiro também falou sobre o papel dos jogadores em meio a pressão que sofre o técnico Crespo.
- O nosso papel é fazer o máximo. Cada um se concentrar ainda mais, trabalhar ainda mais e buscar a vitória. A gente se sente incomodado com essa situação, porque a equipe como o São Paulo tem que estar brigando na parte de cima, mas infelizmente não é isso que está acontecendo.
O Tricolor volta a campo no Brasileirão na segunda-feira (11), às 20h, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados