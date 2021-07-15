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Miranda, Luciano e Rigoni fazem atividades no gramado e se aproximam de volta aos gramados

Trio crucial para o elenco entra em fase final de recuperação de lesões musculares. Miranda, Luciano e Rigoni viram dúvida para o jogo de volta das oitavas da Libertadores...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 14:40
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
Os treinos do São Paulo, nesta quinta-feira (15), trouxeram notícias animadoras para o time. Miranda, Luciano e Rigoni, que se recuperam de lesões, realizaram trabalhos no gramado com a supervisão dos fisioterapeutas e podem voltar a jogar em breve.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Atualmente, o Tricolor vive um momento crítico em relação aos desfalques. Com jogadores importantes indisponíveis, o treinador Hernán Crespo tem tido dificuldades para lidar com o calendário intenso do futebol brasileiro.
Sem Miranda, Luciano e Rigoni, três jogadores cruciais para o elenco do São Paulo,o time empatou com o Racing em 1 a 1, na última terça-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.
O zagueiro e capitão do time se recupera de uma mialgia na panturrilha esquerda, enquanto Luciano trata um estiramento na coxa esquerda, e Rigoni se recupera de um edema na coxa direita.
Em progressão no tratamento, os três jogadores podem voltar em breve aos gramados e são dúvida para o jogo de volta contra o Racing, na próxima terça-feira (20), em Avellaneda, na Argentina.Ainda tratando das lesões, e sob supervisão dos fisioterapeutas, o trio deve ficar de fora da próxima partida do Tricolor.
O São Paulo entra em campo neste sábado (17), às 17h, no Morumbi, para enfrentar o Fortaleza, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

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