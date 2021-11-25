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Miranda lamenta empate do São Paulo no Morumbi: 'A gente queria dar alegria ao torcedor'

Capitão são paulino afirma que expectativa era agradar o torcedor presente no estádio com uma vitória e respirar na classificação do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 23:46

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 23:46

Líder e capitão do São Paulo, o zagueiro Miranda falou sobre o empate por 0 a 0 entre o Tricolor Paulista e o Athletico-PR no estádio do Morumbi. O defensor comentou que o objetivo era sair com os três pontos da partida e fazer com que a torcida voltasse feliz para casa, na noite desta quarta-feira.- Difícil, lamentar, pois a gente queria dar alegria ao torcedor, que compareceu, nos apoiou. Não temos tempo para baixar a cabeça, temos mais uma decisão contra o Sport, espero que a gente possa retribuir esse carinho com a vitória.
Miranda colocou o próximo jogo do São Paulo como uma decisão, pois é contra o 19º colocado do Campeonato Brasileiro e pode ser fundamental para escapar de vez do perigo de rebaixamento para a Série B. Assim, o zagueiro disse que a equipe vai lutar para sair com a vitória em cima do Sport na 35ª rodada.
Crédito: Zagueirocomentouempateamargoatuandodentrodecasa(Flickr/SãoPauloFC

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