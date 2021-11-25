Miranda lamenta empate do São Paulo no Morumbi: 'A gente queria dar alegria ao torcedor'

Líder e capitão do São Paulo, o zagueiro Miranda falou sobre o empate por 0 a 0 entre o Tricolor Paulista e o Athletico-PR no estádio do Morumbi. O defensor comentou que o objetivo era sair com os três pontos da partida e fazer com que a torcida voltasse feliz para casa, na noite desta quarta-feira.- Difícil, lamentar, pois a gente queria dar alegria ao torcedor, que compareceu, nos apoiou. Não temos tempo para baixar a cabeça, temos mais uma decisão contra o Sport, espero que a gente possa retribuir esse carinho com a vitória.