Miranda lamenta empate do São Paulo: 'Ficamos devendo'

Crédito: AssCom Dourado

O zagueiro Miranda lamentou a atuação do São Paulo no empate por 0 a 0 sobre o Cuiabá, nesta segunda-feira (11), na Arena Pantanal. Para ele, o time ficou devendo no jogo contra o Dourado. - A gente mais uma vez ficou devendo. Temos que trabalhar mais e nos dedicar ainda mais - falou rapidamente o capitão do São Paulo em entrevista ao 'SporTV'.

Miranda também destacou a boa atuação do goleiro Tiago Volpi, que fez pelo menos quatro defesas importantes, salvando o time da derrota.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Realmente é bom destacar o desempenho do Volpi. É um grande goleiro e está voltando à grande forma - finalizou.