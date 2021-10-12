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futebol

Miranda lamenta empate do São Paulo: 'Ficamos devendo'

Zagueiro do Tricolor admitiu partida ruim da equipe e projetou os próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 22:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 22:12
Crédito: AssCom Dourado
O zagueiro Miranda lamentou a atuação do São Paulo no empate por 0 a 0 sobre o Cuiabá, nesta segunda-feira (11), na Arena Pantanal. Para ele, o time ficou devendo no jogo contra o Dourado. - A gente mais uma vez ficou devendo. Temos que trabalhar mais e nos dedicar ainda mais - falou rapidamente o capitão do São Paulo em entrevista ao 'SporTV'.
Miranda também destacou a boa atuação do goleiro Tiago Volpi, que fez pelo menos quatro defesas importantes, salvando o time da derrota.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- Realmente é bom destacar o desempenho do Volpi. É um grande goleiro e está voltando à grande forma - finalizou.
Agora, o São Paulo enfrenta o Ceará, na próxima quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi. \O Tricolor está na 13ª colocação do Brasileiro, com 30 pontos.

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