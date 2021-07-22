Miranda 'jogando de terno' e tradição de Hernán Crespo: nova parceria combina muito com o São Paulo

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc.net

Nesta quarta-feira (21), o São Paulo anunciou uma parceria que é, de certa forma, inusitada para um time de futebol. A VR Collezioni, marca de trajes sociais, passará fornecer trajes customizados do clube, que serão utilizados pela delegação em viagens para jogos decisivos e clássicos. Embora inusitada, a parceria se relaciona muito bem com o clube, tendo uma conexão mais específica com o treinador Crespo e o capitão Miranda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com a nova fornecedora, o São Paulo estará muito bem vestido para seus compromissos, utilizando ternos em viagens. O traje, porém, é comum para um nome importante do Tricolor, o treinador Hernán Crespo.

Crespo tem o costume de vestir ternos nas partidas da equipe, não abandonando o traje nem em condições de muito calor e sol, como no jogo diante do Novorizontino, no Paulistão.

O argentino, porém, tem uma ótima explicação para sua tradição. O motivo vem da infância do treinador, que via seu pai ir e voltar do trabalho na Bolsa de Valores de Buenos Aires sempre com seu terno. Crespo explicou a homenagem que virou costume.

- Uso traje para homenagear meu pai. Acordava cedo para treinar e via meu pai saindo para trabalhar de terno e gravata. E queria ser como ele, o olhava, e isso o futebol não me dava, era sempre calção curto. Bem, talvez sejam loucuras de moleque, mas é uma forma de representá-lo, gosto de me vestir com esta forma e este estilo, negro, sóbrio. Viver na Europa te agrega valor, mas o traje vem de família, tem a ver com o velho Jorge - revelou Crespo ao diário 'Olé'.

Assim, o terno do treinador argentino já virou um padrão nos jogos do São Paulo e o que a princípio chamou a atenção, hoje é o normal para o técnico que está sempre 'na estica'.

Outro ponto que fez a nova parceria cair nas graças da torcida é uma expressão famosa do futebol, o 'joga de terno'. A frase é de simples entendimento, uma vez que faz uma alusão ao estilo elegante do terno, comparando-o ao estilo elegante do jogador elogiado.

O jogador do atual elenco do São Paulo que mais recebe esse elogio e faz jus a ele em suas partidas, é o capitão Miranda. Colecionando boas atuações pelo Tricolor, o zagueiro é muito exaltado por sua elegância, errando poucos botes, fazendo poucas faltas e saindo muito bem para o jogo.

Na vitória por 3 a 1 contra o Racing, na última terça-feira (20), Miranda roubou a bola com excelência e deu um ótimo lançamento, deixando Marquinhos e Rigoni na cara do gol.

Em suas redes sociais, o São Paulo publicou uma foto do zagueiro com seu terno da VR Collezioni, com a legenda 'Elegante y ganador', que em português significa 'Elegante e ganhador'. A foto foi publicada antes do anúncio da parceria com a marca.Trazendo maior elegância ao elenco são-paulino em suas viagens, a parceria com a VR Collezioni tem muito a ver com o São Paulo. Com o treinador Crespo tradicionalmente vestindo terno e jogadores de futebol elegante, a colaboração casou muito bem.