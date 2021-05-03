Miranda fez bom jogo; os números do zagueiro neste retorno ao São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Um dos destaques do São Paulo no empate por 2 a 2 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, foi o zagueiro Miranda. Capitão da equipe, o jogador fez bons desarmes e até marcou seu primeiro gol desde a sua volta, no tento que abriu o marcador.

ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians

O camisa 22 disputou cinco partidas nesta temporada e vem correspondendo às expectativas relacionadas ao seu futebol. Nesses cinco jogos, ele tem excelentes números, segundo o 'Footstats'.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Aos 36 anos, o zagueiro possui um gol, 274 de 280 passes certos, dez de 16 lançamentos certos, 14 desarmes, 34 rebatidas e apenas duas faltas cometidas. Além disso, dos cinco jogos que ele esteve em campo, a defesa do São Paulo passou em branco em três oportunidades: Sporting Cristal, Santo André e Rentistas. No Majestoso, Miranda fez mais uma bela atuação. Foi um gol marcado, dois desarmes, duas interceptações, dois cortes, nove duelos ganhos, nenhum drible sofrido e nenhuma falta cometida, além de exercer papel de liderança, usando a braçadeira de capitão.