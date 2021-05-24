Miranda fala sobre volta ao São Paulo com taça e afirma querer mais

De volta ao São Paulo em 2021, o zagueiro Miranda foi capitão da conquista do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, no último domingo (23). Após o término da partida, o jogador concedeu entrevista ao repórter André Hernan, dos canais Globo, onde revelou o desejo de brigar por mais taças.O zagueiro do Tricolor falou sobre seu sucesso após voltar ao clube onde foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008 sob o comando de Muricy Ramalho. Ele também afirmou que espera mais conquistas pela frente. – Fui feliz nessa volta. Quando cheguei, falei que ia tentar o São Paulo ser campeão. Vai ser uma história vitoriosa, com certeza – afirmou Miranda. Identificado com a torcida e com o clube, o camisa 22 falou sobre sua relação com os torcedores e o apoio recebido por ele e o resto elenco. – Eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pela torcida. Antes do jogo recebi inúmeras mensagens que tinha de dar essa alegria para essa torcida. A nossa torcida merece o São Paulo como sempre foi – comentou o zagueiro. Miranda veio do Jiangsu Sunin, time do futebol chinês, no qual sua última partida havia sido disputada em novembro de 2020. De volta ao Tricolor em março, o zagueiro se tornou, em pouco tempo, um dos atletas mais importantes da equipe. Em poucas partidas, Miranda retomou a boa forma física e ganhou não apenas uma vaga no time titular como ganhou a braçadeira de capitão. Destaque da equipe, o defensor foi parte crucial da equipe não sofreu gols na final do Paulistão, tomando apenas dois gols nas quatro partidas da fase de mata-mata.