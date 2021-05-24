Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Miranda fala sobre volta ao São Paulo com taça e afirma querer mais

O zagueiro celebrou seu retorno ao Tricolor, onde virou capitão e peça fundamental da equipe vencedora do título do Campeonato Paulista de 2021...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
De volta ao São Paulo em 2021, o zagueiro Miranda foi capitão da conquista do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, no último domingo (23). Após o término da partida, o jogador concedeu entrevista ao repórter André Hernan, dos canais Globo, onde revelou o desejo de brigar por mais taças.O zagueiro do Tricolor falou sobre seu sucesso após voltar ao clube onde foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008 sob o comando de Muricy Ramalho. Ele também afirmou que espera mais conquistas pela frente. – Fui feliz nessa volta. Quando cheguei, falei que ia tentar o São Paulo ser campeão. Vai ser uma história vitoriosa, com certeza – afirmou Miranda. Identificado com a torcida e com o clube, o camisa 22 falou sobre sua relação com os torcedores e o apoio recebido por ele e o resto elenco. – Eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pela torcida. Antes do jogo recebi inúmeras mensagens que tinha de dar essa alegria para essa torcida. A nossa torcida merece o São Paulo como sempre foi – comentou o zagueiro. Miranda veio do Jiangsu Sunin, time do futebol chinês, no qual sua última partida havia sido disputada em novembro de 2020. De volta ao Tricolor em março, o zagueiro se tornou, em pouco tempo, um dos atletas mais importantes da equipe. Em poucas partidas, Miranda retomou a boa forma física e ganhou não apenas uma vaga no time titular como ganhou a braçadeira de capitão. Destaque da equipe, o defensor foi parte crucial da equipe não sofreu gols na final do Paulistão, tomando apenas dois gols nas quatro partidas da fase de mata-mata.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados