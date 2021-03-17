Miranda fala sobre seca de títulos do São Paulo: 'É momento de mudança'

Apresentado como novo reforço do São Paulo nesta quarta-feira (17), Miranda comentou sobre a seca de títulos que o time paulista vive e sua meta de mudar essa situação, durante entrevista coletiva feita no Morumbi. O zagueiro, que foi tricampeão brasileiro de forma consecutiva pela equipe, deixou o clube antes do início da seca.
Após a apresentação ao lado do presidente do clube, Júlio Casares, Miranda respondeu às perguntas dos jornalistas, em entrevista coletiva. Perguntado sobre o longo período sem títulos do São Paulo e o porquê dessa seca, o zagueiro explicou e viu como um processo 'normal'.
- Foi um São Paulo que se acostumou com vitórias, tinha respeito grande de todo o mundo, e acho que teve acomodação. É meio normal. Você ganha muito, parece fácil e as pessoas se acomodam - explicou o zagueiro.Miranda, porém, mostrou insatisfação com essa realidade do clube, mostrando empenho em voltar a levantar taças pelo São Paulo.
- Esse período já estressou muita gente, é momento de mudança. São Paulo tem que voltar a vencer. Esse é o objetivo. Toda a preparação nesse tempo que vamos ter é fazer o São Paulo vitorioso novamente - completou o camisa 22.
Com contrato até o fim de 2022, Miranda chega para elevar o nível da equipe e fazer com que o São Paulo, enfim, saia da fila de quase nove anos sem levantar uma taça.