Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Miranda fala sobre reestreia: 'Pena voltar e não ter o calor da torcida'

Zagueiro voltou a defender o São Paulo na vitória por 3 a 2 sobre o Guarani e comentou sobre a sua volta em jogo agitado no Morumbi...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 23:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 23:50
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo venceu o Guarani por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (14), pelo Campeonato Paulista. A partida foi especial para o zagueiro Miranda, que voltou a jogar pelo Tricolor depois de doze anos.
Neymar perto de definir o seu futuro no PSG, Salah pode deixar o Liverpool… O Dia do Mercado
Após jogar no futebol chinês, o defensor foi contratado nesta temporada para ser o xerife da zaga da equipe de Hernán Crespo. Na saída do gramado, ele comentou sobre a sua volta ao clube de coração.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Foi uma noite brilhante, não perfeita. O objetivo é não sofrer gols, mas pelas circunstancias com jogadores que não haviam atuado no último um mês e meio aí, conseguir a vitória da forma que foi é gratificante - disse o jogador à 'TV Globo'.
Questionado sobre a sua volta sem torcida e o que esperar na temporada, o camisa 22 lamentou a falta de torcedores e garantiu que vontade não faltará para o Tricolor ganhar algum título na temporada.
- Uma pena voltar e não ter o calor da torcida que sempre me acolheu bem. Quem está assistindo pode acreditar que esforço não vai faltar para fazer o São Paulo campeão novamente - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados