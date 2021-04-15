Miranda fala sobre reestreia: 'Pena voltar e não ter o calor da torcida'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Guarani por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (14), pelo Campeonato Paulista. A partida foi especial para o zagueiro Miranda, que voltou a jogar pelo Tricolor depois de doze anos.

Neymar perto de definir o seu futuro no PSG, Salah pode deixar o Liverpool… O Dia do Mercado

Após jogar no futebol chinês, o defensor foi contratado nesta temporada para ser o xerife da zaga da equipe de Hernán Crespo. Na saída do gramado, ele comentou sobre a sua volta ao clube de coração.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Foi uma noite brilhante, não perfeita. O objetivo é não sofrer gols, mas pelas circunstancias com jogadores que não haviam atuado no último um mês e meio aí, conseguir a vitória da forma que foi é gratificante - disse o jogador à 'TV Globo'.

Questionado sobre a sua volta sem torcida e o que esperar na temporada, o camisa 22 lamentou a falta de torcedores e garantiu que vontade não faltará para o Tricolor ganhar algum título na temporada.