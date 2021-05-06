Miranda elogia Racing e vê São Paulo 'confiante' nos próximos jogos

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Destaque do São Paulo no empate sem gols com o Racing, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores, o zagueiro Miranda fez questão de elogiar o adversário argentino.

ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora

Para o capitão do Tricolor, o time não teve queda de rendimento e já previa uma partida difícil, principalmente contra uma equipe argentina fora de casa.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Eu não vejo como uma queda de rendimento. Nosso time fez boas partidas, enfrentamos um adversário muito duro, muito físico, mas mesmo assim prevalecemos na força física também. Enfrentamos um adversário diferente, é normal, jogamos fora de casa. O time está de parabéns pela luta, pela garra, vamos seguir assim e crescendo - afirmou o defensor, eleito o melhor do jogo. Miranda também ressaltou que o São Paulo está confiante para os próximos jogos, entre eles a reta final do Paulistão e a sequência da Libertadores.

- Nossa equipe está bem, está confiante, com certeza vamos buscar melhores resultados nos próximos jogos. A gente veio aqui para vencer o jogo, infelizmente não aconteceu, e quando não se vence, o empate está de bom tamanho. Jogamos fora de casa contra um time forte, nos dá confiança para buscar a classificação - finalizou.