Miranda elogia equipe em goleada na semi: 'Parabéns pelo que apresentou'

Crédito: Léo Roveroni/Mirassol

O São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 0, na noite deste domingo (16), e confirmou sua vaga para a grande final do Campeonato Paulista, onde vai encarar o Palmeiras.

ATUAÇÕES: Benítez novamente se destaca, Arboleda faz partida completa e São Paulo elimina o Mirassol do Paulistão

Logo depois da grande vitória no Morumbi, o zagueiro Miranda, ídolo do Tricolor, teceu elogios ao time, que marcou oito gols em dois jogos nas fases finais do torneio estadual.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Primeiramente destacar o empenho do time. Equipe de parabéns pelo que apresentou. Salientar o bom resultado. O time está de parabéns, mas é pensar jogo a jogo. Temos que fazer por onde merecer os bons resultado. Dar continuidade ao que estamos fazendo e jamais nos darmos por vencidos - afirmou o capitão ao 'Premiere'.

Miranda tratou também de comentar sobre os próximos jogos da equipe. Já na terça-feira, o São Paulo encara o Racing pela Libertadores.