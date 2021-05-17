Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Miranda elogia equipe em goleada na semi: 'Parabéns pelo que apresentou'

Zagueiro mais uma vez foi o grande destaque defensivo na vitória por 4 a 0 sobre o Mirassol, no Morumbi. Ídolo do clube comentou também sobre os próximos jogos...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 22:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 22:50
Crédito: Léo Roveroni/Mirassol
O São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 0, na noite deste domingo (16), e confirmou sua vaga para a grande final do Campeonato Paulista, onde vai encarar o Palmeiras.
ATUAÇÕES: Benítez novamente se destaca, Arboleda faz partida completa e São Paulo elimina o Mirassol do Paulistão
Logo depois da grande vitória no Morumbi, o zagueiro Miranda, ídolo do Tricolor, teceu elogios ao time, que marcou oito gols em dois jogos nas fases finais do torneio estadual.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Primeiramente destacar o empenho do time. Equipe de parabéns pelo que apresentou. Salientar o bom resultado. O time está de parabéns, mas é pensar jogo a jogo. Temos que fazer por onde merecer os bons resultado. Dar continuidade ao que estamos fazendo e jamais nos darmos por vencidos - afirmou o capitão ao 'Premiere'.
Miranda tratou também de comentar sobre os próximos jogos da equipe. Já na terça-feira, o São Paulo encara o Racing pela Libertadores.
- Não temos tempo de comemorar, vamos pensar na terça-feira, disputar a liderança do grupo. Agora o pensamento é a decisão na Libertadores e depois a final. O time está de parabéns, mas é pensar jogo a jogo - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados