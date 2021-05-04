Miranda elogia Crespo no São Paulo: 'Não abre mão da sua filosofia'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo vem com um começo de temporada animador. Além de ser líder geral do Campeonato Paulista e também do Grupo E da Libertadores, a equipe não perde há nove partidas. Segundo o zagueiro Miranda, ídolo do Tricolor, muito se deve ao trabalho de Hernán Crespo.

Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo

O camisa 22 fez questão de elogiar a comissão técnica e destacou a intensidade dos treinamentos no CT da Barra Funda. Mesmo jogando com três zagueiros, o time mantém a sua ofensividade.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Um cara que cobra muito a filosofia do trabalho dele. Não abre mão de sua filosofia. Exige o máximo da performance do jogador e são movimentos treinados. Ai tem o talento do jogador brasileiro, ele destaca muito. E é todo o treinamento. Ele cobra no jogo o que a gente treina - disse Miranda ao programa 'Bem Amigos', do 'SporTV'. Com a grande maratona de jogos, o São Paulo vem poupando alguns jogadores especialmente na disputa do Campeonato Paulista. Para Miranda, a decisão de poupar jogadores é para manter a equipe 100% intensa.

- Desde o treino a exigência é muito grande. Ele consegue revezar jogadores, porque ele sente que o jogador não pode dar o 100% naquele jogo e ele coloca um jogador descansado porque ele quer intensidade daquele jogador nos 90 minutos - finalizou o defensor.