Miranda e Rigoni viajam e estão à disposição do São Paulo para duelo decisivo contra o Racing

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O técnico Hernán Crespo contará com os retornos do zagueiro Miranda e do atacante Rigoni no São Paulo para o duelo diante do Racing-ARG, nesta terça-feira (20), às 21h30, em Avellaneda, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A dupla se recuperou bem das lesões sofridas e viaja com a delegação para a Argentina, na tarde desta segunda (19). Rigoni e Miranda ficaram de fora do primeiro jogo, disputado no Morumbi, que terminou empatado em 1 a 1.

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GALERIASão Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste séculoA delegação do São Paulo realizará mais uma atividade em solo argentino, na manhã de terça-feira. A dupla deve participar do treino de ativação, o que pode definir suas presenças em campo.