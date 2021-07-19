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Miranda e Rigoni viajam e estão à disposição do São Paulo para duelo decisivo contra o Racing

Zagueiro e atacante se recuperaram de lesões e são opções do técnico Hernán Crespo para o duelo decisivo contra o Racing-ARG, pelo jogo da volta das oitavas da Libertadores...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 14:17
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O técnico Hernán Crespo contará com os retornos do zagueiro Miranda e do atacante Rigoni no São Paulo para o duelo diante do Racing-ARG, nesta terça-feira (20), às 21h30, em Avellaneda, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A dupla se recuperou bem das lesões sofridas e viaja com a delegação para a Argentina, na tarde desta segunda (19). Rigoni e Miranda ficaram de fora do primeiro jogo, disputado no Morumbi, que terminou empatado em 1 a 1.
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores clicando aqui
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GALERIASão Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste séculoA delegação do São Paulo realizará mais uma atividade em solo argentino, na manhã de terça-feira. A dupla deve participar do treino de ativação, o que pode definir suas presenças em campo.
Caso não comecem como titulares, Crespo pode optar por Bruno Alves na zaga e Gabriel Sara no setor de ataque. Um provável time tem: Volpi, Miranda (Bruno Alves), Arboleda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Wellington; Rigoni (Gabriel Sara) e Pablo.Com muitos desfalques, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Racing no Morumbi e agora o Tricolor entra em campo precisando vencer ou empatar com mais de dois gols para avançar. Caso haja empate por 1 a 1, a definição irá aos pênaltis. Em caso de um novo 0 a 0, a os argentinos ficarão com a vaga.

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