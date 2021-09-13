Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Miranda e Igor Gomes viram desfalques para o próximo jogo do São Paulo no Brasileirão
futebol

Miranda e Igor Gomes viram desfalques para o próximo jogo do São Paulo no Brasileirão

Os dois jogadores estavam pendurados e, após receberem cartão amarelo contra o Fluminense, ficarão de fora da próxima partida. Rigoni entrou para a lista de pendurados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 23:22

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 23:22

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
O São Paulo não contará com dois jogadores em sua próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Atlético-GO, no próximo domingo (19), o capitão Miranda e o meia Igor Gomes desfalcarão a equipe, pois receberam seus terceiros cartões amarelos na partida diante do Fluminense.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No duelo contra Fluminense, neste domingo (12), o São Paulo foi derrotado por 2 a 1. Em um jogo muito truncado e de muitas faltas, nove cartões amarelos foram exibidos, cinco para os cariocas e quatro para os paulistas.
Ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos de jogo, Igor Gomes recebeu cartão amarelo após cometer falta no meio de campo, em cima de André Trindade.
Na segunda etapa, foi a vez de Miranda, aos 30 minutos, fazer falta perigosa, na entrada da área e ser penalizado com o cartão amarelo que o deixa de fora da próxima partida da equipe no Brasileirão.Além da dupla, Gabriel e Rigoni receberam cartões amarelos, mas não estavam pendurados. Emiliano Rigoni, porém, chegou a seu segundo cartão amarelo na competição e, agora, passa a ficar entre os pendurados.
Além de Rigoni, Léo, Luan, Luciano, Galeano, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e o técnico Hernán Crespo estão na lista de pendurados da equipe para a partida do próximo domingo (19), no Morumbi, contra o Atlético-GO.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula reafirma candidatura e fala em 'compromisso cristão'
Imagem de destaque
Delegação capixaba fica em 7ª em prova nacional de kart
Imagem de destaque
Pratos inspirados em canções de Roberto Carlos participam de festival em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados