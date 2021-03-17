Miranda é apresentado no São Paulo: 'Volto com fome de títulos'

Crédito: Reprodução/SPFCTV

O zagueiro Miranda foi apresentado pelo São Paulo na tarde desta quarta-feira (17), como novo reforço do clube. Ídolo do Tricolor, ele usará a camisa de número 22 na sua segunda passagem pelo clube.

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Durante a coletiva de apresentação, Miranda fez questão de ressaltar que volta com fome de títulos e com vontade de tirar o São Paulo da fila, que pode completar nove anos. O último título foi da Sul-Americana, em 2012.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Primeiramente, estou voltando pra casa. Onde eu cresci, conquistei muitas coisas. Agradeço ao São Paulo pela oportunidade, me projetou. É um retribuição, volto com fome de título, com vontade de novamente fazer o São Paulo vencedor. Espero que aconteça em breve - afirmou o defensor.

Tricampeão brasileiro com o São Paulo entre 2006 e 2008, Miranda relembrou o seu passado vitorioso, mas disse que quer escrever uma nova história nesta sua passagem.

- Sou um cara ambicioso, quero ganhar tudo. O que conquistei pelo São Paulo ficou para a história, e agora se escreve uma página nova. Esse é meu objetivo. Chega um Miranda melhor, experiente, que vai ajudar a garotada com experiência. Mas com mentalidade e corpo de jovem, vontade de trabalhar e conquistar. Essa é minha meta, fazer com que o São Paulo seja campeão novamente - finalizou.