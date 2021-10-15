Miranda, do São Paulo, recebe terceiro amarelo e está suspenso para o Majestoso

O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Miranda para o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o rival. A advertência aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, após o defensor atingir o rosto do atacante Mendoza. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva foi até o VAR conferir uma possível expulsão, mas deu somente o amarelo para o camisa 22.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Uma das possibilidades de escalação de Ceni é Bruno Alves, reserva imediato. Outra possibilidade é a volta do equatoriano Arboleda, que está servindo a seleção do Equador nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Tricolor ainda tem vários pendurados. A relação contém: Marquinhos, Wellington, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor.