Miranda, do São Paulo, recebe terceiro amarelo e está suspenso para o Majestoso

O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Miranda para o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o rival. A advertência aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, após o defensor atingir o rosto do atacante Mendoza. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva foi até o VAR conferir uma possível expulsão, mas deu somente o amarelo para o camisa 22.