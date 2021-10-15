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futebol

Miranda, do São Paulo, recebe terceiro amarelo e está suspenso para o Majestoso

Defensor recebeu a advertência após um lance checado pelo VAR ainda na primeira etapa...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 21:15

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 21:15

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo não poderá contar com o zagueiro Miranda para o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o rival. A advertência aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, após o defensor atingir o rosto do atacante Mendoza. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva foi até o VAR conferir uma possível expulsão, mas deu somente o amarelo para o camisa 22.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!​Uma das possibilidades de escalação de Ceni é Bruno Alves, reserva imediato. Outra possibilidade é a volta do equatoriano Arboleda, que está servindo a seleção do Equador nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Tricolor ainda tem vários pendurados. A relação contém: Marquinhos, Wellington, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor.

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