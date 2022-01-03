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Miranda diz que faltaram líderes ao São Paulo e que se assustou na briga contra o rebaixamento

Zagueiro tricolor ainda comentou sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 14:17

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 14:17

O zagueiro Miranda afirmou que se assustou com a situação do São Paulo na última edição do Campeonato Brasileiro, quando o time brigou até o final contra o rebaixamento para a Série B. Em entrevista ao "Casão FC", no Esporte Espetacular, o jogador ainda disse que faltou liderança ao time do Morumbi.
- Acho que faltaram líderes, sim, mas faltou mais liderança técnica. Faltaram dois ou três jogadores para ajudar nesse sentido, de você olhar e saber que esse é o titular, que esse vai fazer a diferença. A partir do momento que você fica tanto tempo sem vencer um campeonato, gera muita euforia quando você vence - explicou Miranda.- Acho que esse foi o maior erro da temporada. O clube apostou muito em vencer o Paulista e não se preparou para a temporada inteira. Foram muitas lesões, e a gente pagou um preço muito alto no Brasileiro - afirmou.
O beque são-paulino de 38 anos também comentou sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar. Portanto, o objetivo de Miranda é fazer uma ótima temporada pelo clube paulista, conquistando títulos, para manter vivo o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira.
- Vejo que ainda estou no nível de jogar na seleção brasileira, mas para isso tenho que desempenhar bem, fazer o São Paulo ser campeão novamente. Esse é meu objetivo e minha meta para 2022: ter nível de seleção, estar preparado e responder à altura quando for chamado- completou.
Crédito: OzagueiroMirandadurantepartidapeloSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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