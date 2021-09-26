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Miranda destaca melhora no desempenho defensivo do São Paulo: 'Começamos a caminhar'

Zagueiro valorizou mais uma partida do Tricolor sem tomar gols. Para ele, o primeiro passo é acertar a defesa, já que o ataque tem peças de qualidade para resolver...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 23:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 23:38
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo teve seu segundo empate em 0 a 0 consecutivo dentro de casa. Neste sábado, a igualdade foi diante do Atlético-MG, pela 22ª rodada do Brasileirão-2021. Por ser um resultado diante do líder do campeonato, o fato de não levar gols foi bastante valorizado, a exemplo do que aconteceu contra o América-MG. Para Miranda, isso faz parte do processo de ajuste da equipe. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista para o Premiere na saída de campo, o zagueiro do Tricolor valorizou demais o desempenho defensivo do time neste noite no Morumbi. Segundo o ídolo são-paulino, não ser vazado no Brasileirão é essencial para as pretensões do elenco, que tem confiança no ataque para resolver na frente.
- É um fator importante, mais uma vez a nossa defesa não sofreu gols, então começamos a caminhar. O primeiro passo no Campeonato Brasileiro, um campeonato difícil, é não sofrer gols, e com certeza essa solidez defensivamente vai nos trazer muitos pontos, porque qualidade na frente a gente tem. Muito importante destacar esse bom desempenho defensivamente.
Depois de cinco jogos consecutivos levando pelo menos um gol (foram nove gols sofridos no período, média de quase dois), o São Paulo já está em sua segunda partida seguida sem ser vazado e contando com boas atuações de Tiago Volpi. Por outro lado, o ataque valorizado por Miranda não conseguir balançar a rede do adversário nesses dois últimos duelos como mandante.
Para aperfeiçoar esse detalhe, Crespo terá uma semana cheia para treinamentos com o elenco, já que o próximo jogo do Tricolor será apenas no próximo domingo, diante da Chapecoense, às 16h, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão-2021. A equipe é a 12ª colocada com 27 pontos.

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