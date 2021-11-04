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Miranda confia em vaga do São Paulo para a Libertadores: 'Vamos fazer o máximo para alcançar esse objetivo'

Zagueiro falou sobre o momento da equipe com a nova comissão técnica de Rogério Ceni. Para o defensor, o Tricolor tem tudo para alcançar a classificação à competição continental...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 19:00

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 19:00

Crédito: Flickr/São Paulo FC
Se depender do zagueiro Miranda, o São Paulo vai se classificar para a Libertadores. Em entrevista à SPFCTV, o defensor falou sobre essa busca para uma vaga na competição continental do ano que vem e demonstrou confiança na equipe, agora comandada por Rogério Ceni. - O objetivo é jogar a Libertadores do próximo ano, a gente tem time para isso. Vamos fazer o máximo para alcançar esse objetivo. Realmente é o que falta para eu ganhar com essa camisa, uma Libertadores. Esse é o meu sonho e vou em busca dele - afirmou o zagueiro.
Miranda também elogiou o time sob o comando de Ceni. Para ele, o time vem crescendo mais a cada jogo, mais organizada dentro de campo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!- A equipe vem crescendo muito, a gente tem trabalhado no dia a dia e isso está refletindo no campo. A gente vê a equipe jogando mais segura, mais organizada, criando grandes oportunidades. Isso nos dá confiança para seguir trabalhando, seguir acreditando que com certeza a gente vai buscar o lugar mais alto na classificação – disse.
A vitória sobre o Internacional deixou o time mais distante da zona de rebaixamento e mais próximo da briga por uma classificação para a próxima Libertadores. Com 37 pontos, a equipe ocupa a 12ª colocação.

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