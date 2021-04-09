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Miranda, Benítez e Eder são inscritos pelo São Paulo no Paulistão

Zagueiro, meia e atacante, que foram contratados para esta temporada, preencheram as vagas restantes na lista do estadual. William e Orejuela ficaram de fora...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 15:45
Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo completou a lista de 26 inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista com mais três nomes. Os escolhidos foram o zagueiro Miranda, o meia Benítez e o atacante Eder. A informação foi publicada inicialmente no 'GE' e confirmada pelo LANCE!.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
Eles disputavam vaga com mais dois reforços anunciados pelo Tricolor: o lateral-direito Orejuela e o meio-campista William. Vale destacar que o colombiano era um dos mais cotados para ser inscrito neste momento, mais uma lesão no joelho atrasou sua participação.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Vale destacar que caso avance para as quartas de final do estadual, o São Paulo poderá inscrever mais jogadores na lista, podendo incluir os outros dois reforços. O regulamento não permite a retirada de jogadores que já saíram, casos do volante Tchê Tchê e do atacante Toró. Com a volta do Paulistão, anunciada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira, há a expectativa do São Paulo jogar já neste final de semana, contra um adversário ainda indefinido. Com sete pontos ganhos, o São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista. São duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas disputadas.
Confira os 26 jogadores inscritos pelo São Paulo na lista A Goleiros: Volpi, Lucas Perri e Thiago CoutoLaterais: Igor Vinicius, Reinaldo e LéoZagueiros: Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa, Miranda e Rodrigo FreitasVolantes: Luan, Tchê Tchê e LizieroMeias: Daniel Alves, Hernanes, Vitor Bueno, Igor Gomes, Benítez e Gabriel Sara;Atacantes: Luciano, Pablo, Toró, Bruno Rodrigues, Rojas, e Eder

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