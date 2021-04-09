Miranda, Benítez e Eder são inscritos pelo São Paulo no Paulistão

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net

O São Paulo completou a lista de 26 inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista com mais três nomes. Os escolhidos foram o zagueiro Miranda, o meia Benítez e o atacante Eder. A informação foi publicada inicialmente no 'GE' e confirmada pelo LANCE!.

Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021

Eles disputavam vaga com mais dois reforços anunciados pelo Tricolor: o lateral-direito Orejuela e o meio-campista William. Vale destacar que o colombiano era um dos mais cotados para ser inscrito neste momento, mais uma lesão no joelho atrasou sua participação.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Vale destacar que caso avance para as quartas de final do estadual, o São Paulo poderá inscrever mais jogadores na lista, podendo incluir os outros dois reforços. O regulamento não permite a retirada de jogadores que já saíram, casos do volante Tchê Tchê e do atacante Toró. Com a volta do Paulistão, anunciada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira, há a expectativa do São Paulo jogar já neste final de semana, contra um adversário ainda indefinido. Com sete pontos ganhos, o São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista. São duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas disputadas.