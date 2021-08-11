  • Miranda acredita em classificação do São Paulo às semifinais da Libertadores: 'Já buscamos fora'
futebol

Miranda acredita em classificação do São Paulo às semifinais da Libertadores: 'Já buscamos fora'

Zagueiro e capitão do Tricolor analisou o empate do clube contra o Alviverde e lembrou da classificação da equipe contra o Racing, na Argentina, nas oitavas de final...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 23:53

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 23:53

Crédito: Divulgação/Libertadores
O São Paulo empatou com o Palmeiras por 1 a 1 nesta terça-feira (10), pela ida das quartas de final da Libertadores. Para o zagueiro e capitão do Tricolor, Miranda, o confronto está em aberto e o Tricolor tem condições de conseguir a vaga às semifinais da competição. - O confronto está aberto. Já buscamos a classificação fora contra o Racing e temos qualidade e condições de buscar a classificação - afirmou o camisa 23, relembrando a classificação contra o Racing (ARG)quando o São Paulo empatou a ida no Morumbi, também por 1 a 1.
Miranda analisou a partida da equipe e comentou sobre o gol sofrido após cobrança de falta de Patrick de Paula.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DA LIBERTADORES- Fizemos um bom jogo. Não foi excelente, não foi perfeito, mas enfrentamos um forte adversário. Nosso time se comportou bem e abriu 1 a 0, mas infelizmente tomamos um gol de falta que se pode evitar - finalizou.
Agora, um empate sem gols classifica o Alviverde. Já o São Paulo pode até empatar por mais de um gol de diferença que se classifica. Um novo empate em 1 a 1 coloca a decisão nos pênaltis. Quem vencer, leva a vaga para a semifinal da Libertadores. A partida está marcada para a próxima terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque.

