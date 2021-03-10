Mira em dia: São Paulo é o time com mais finalizações certas no Paulistão

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo iniciou a temporada em alta. No Paulistão, o time já soma um empate por 1 a 1 e duas goleadas por 4 a 0 contra a Inter de Limeira e contra o Santos, rival do Tricolor, chegando à marca de nove gols marcados em somente três partidas. Com a grande fase que vive o ataque são-paulino, a equipe lidera o ranking de maior número de finalizações certas no campeonato.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Com 19 finalizações certas, de acordo com o Footstats, o São Paulo divide a liderança com o Bragantino e o Mirassol, porém finalizou mais vezes que essas duas equipes, com um total de 46 chutes em somente três jogos.

Esses números mostram além da eficiência, a quantidade de jogadas produzidas. O São Paulo de Hernán Crespo, em média, finaliza 15,3 vezes por partida, acertando 6,3 chutes por jogo.

Sob o comando do argentino, esses números viram desempenho, uma vez que é o time que mais marcou gols na competição, balançando a rede nove vezes. Além disso, é o time que menos tomou gols, empatado com a Ferroviária, com o Bragantino e o Ituano, todos com um gol sofrido nesses três primeiro jogos.O Tricolor também tem dois dos artilheiros da competição, Gabriel Sara e Pablo, com dois gols cada. Pablo é, ainda por cima, o jogador que mais se envolveu em gols no torneio, pois também contribuiu com duas assistências.