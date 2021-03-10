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futebol

Mira em dia: São Paulo é o time com mais finalizações certas no Paulistão

O Tricolor é o time que mais balançou as redes no torneio, com nove gols em três jogos...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 21:06
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo iniciou a temporada em alta. No Paulistão, o time já soma um empate por 1 a 1 e duas goleadas por 4 a 0 contra a Inter de Limeira e contra o Santos, rival do Tricolor, chegando à marca de nove gols marcados em somente três partidas. Com a grande fase que vive o ataque são-paulino, a equipe lidera o ranking de maior número de finalizações certas no campeonato.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Com 19 finalizações certas, de acordo com o Footstats, o São Paulo divide a liderança com o Bragantino e o Mirassol, porém finalizou mais vezes que essas duas equipes, com um total de 46 chutes em somente três jogos.
Esses números mostram além da eficiência, a quantidade de jogadas produzidas. O São Paulo de Hernán Crespo, em média, finaliza 15,3 vezes por partida, acertando 6,3 chutes por jogo.
Sob o comando do argentino, esses números viram desempenho, uma vez que é o time que mais marcou gols na competição, balançando a rede nove vezes. Além disso, é o time que menos tomou gols, empatado com a Ferroviária, com o Bragantino e o Ituano, todos com um gol sofrido nesses três primeiro jogos.O Tricolor também tem dois dos artilheiros da competição, Gabriel Sara e Pablo, com dois gols cada. Pablo é, ainda por cima, o jogador que mais se envolveu em gols no torneio, pois também contribuiu com duas assistências.
O São Paulo busca manter essa boa fase no próximo sábado (13), quando entra em campo diante do Novorizontino, no estádio Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, às 16h30, pela quarta rodada do Paulistão 2021.

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