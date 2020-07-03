Mira do Real Madrid estaria em Pochettino para substituir Zidane em 2021

Uma rede de negociações envolvendo o atual técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, o atual comandante da seleção da França, Didier Deschamps, e o argentino Mauricio Pochettino, sem trabalhar desde que foi demitido do Tottenham, pode movimentar consideravelmente o mercado de treinadores em 2021.
A informação do jornal espanhol Don Balón seria de que o presidente do clube de Madri, Florentino Pérez, já teria inclusive avisado a Pochettino do seu desejo em contar com ele caso Zidane decida sair do Real rumo a seleção francesa.
Isso porque o diário aponta que Deschamps não deve prosseguir como comandante dos Bleus depois da disputa da Eurocopa, prevista para os meses de junho e julho do próximo ano. Assim, o treinador do clube Merengue seria a primeira opção dos franceses.
Apesar de inicialmente noticiado pelo diário português O Jogo de que questões salariais não permitiram o acordo entre o treinador argentino e o Benfica, o jornal da Espanha assegura que Pochettino gostou do projeto português, mas teria recuado com uma ligação de Florentino o relembrando da possibilidade de assumir o Real.