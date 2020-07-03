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futebol

Mira do Real Madrid estaria em Pochettino para substituir Zidane em 2021

Caso Zinedine Zidane atenda ao chamado da seleção da França após uma possível saída de Didier Deschamps, o argentino ocuparia seu posto no clube Merengue...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 13:14

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 13:14

Crédito: AFP
Uma rede de negociações envolvendo o atual técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, o atual comandante da seleção da França, Didier Deschamps, e o argentino Mauricio Pochettino, sem trabalhar desde que foi demitido do Tottenham, pode movimentar consideravelmente o mercado de treinadores em 2021.
A informação do jornal espanhol Don Balón seria de que o presidente do clube de Madri, Florentino Pérez, já teria inclusive avisado a Pochettino do seu desejo em contar com ele caso Zidane decida sair do Real rumo a seleção francesa.
Isso porque o diário aponta que Deschamps não deve prosseguir como comandante dos Bleus depois da disputa da Eurocopa, prevista para os meses de junho e julho do próximo ano. Assim, o treinador do clube Merengue seria a primeira opção dos franceses.
Apesar de inicialmente noticiado pelo diário português O Jogo de que questões salariais não permitiram o acordo entre o treinador argentino e o Benfica, o jornal da Espanha assegura que Pochettino gostou do projeto português, mas teria recuado com uma ligação de Florentino o relembrando da possibilidade de assumir o Real.

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