Mira do Real Madrid estaria em Pochettino para substituir Zidane em 2021

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Uma rede de negociações envolvendo o atual técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, o atual comandante da seleção da França, Didier Deschamps, e o argentino Mauricio Pochettino, sem trabalhar desde que foi demitido do Tottenham, pode movimentar consideravelmente o mercado de treinadores em 2021.

A informação do jornal espanhol Don Balón seria de que o presidente do clube de Madri, Florentino Pérez, já teria inclusive avisado a Pochettino do seu desejo em contar com ele caso Zidane decida sair do Real rumo a seleção francesa.

Isso porque o diário aponta que Deschamps não deve prosseguir como comandante dos Bleus depois da disputa da Eurocopa, prevista para os meses de junho e julho do próximo ano. Assim, o treinador do clube Merengue seria a primeira opção dos franceses.