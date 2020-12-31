AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Mino Raiola sobre Haaland no Barcelona: 'Fake news'

Empresário italiano negou ter conversado com qualquer candidato à presidência do Barcelona, mas não fechou as portas para atacante norueguês vestir a camisa culé...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 13:20
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Mino Raiola, empresário de Haaland, negou ter tido contato com candidatos à presidência do Barcelona. Em entrevista ao portal alemão “Sport1”, o agente afirmou que só irá conversar sobre a transferência do atacante para a Catalunha caso o futuro mandatário culé o procure após a definição das eleições no próximo dia 24 de janeiro.- Fake news. Nunca conversei com nenhum candidato à presidência do Barcelona sobre Haaland e nem o farei. Quando tiver um novo presidente eleito em janeiro, ele pode me procurar.
> Veja a tabela da La Liga
Na última quarta-feira, Josep Maria Minguella, vice da chapa liderada por Emili Rousaud, afirmou que tinha entrado em contato com o italiano e que sabia das informações necessárias para contratar o centroavante norueguês. Além de Haaland, os nomes de Mbappé e Neymar foram citados como possíveis reforços.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Sônia Abelha
Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória
Cartão do Bolsa Família
Populismo à brasileira: entre números e narrativas
A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) consagrou, na Suíça, quatro bispos sem autorização do papa
Grupo excomungado pelo papa tem duas capelas "amigas" no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados