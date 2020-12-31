Mino Raiola sobre Haaland no Barcelona: 'Fake news'

Mino Raiola, empresário de Haaland, negou ter tido contato com candidatos à presidência do Barcelona. Em entrevista ao portal alemão “Sport1”, o agente afirmou que só irá conversar sobre a transferência do atacante para a Catalunha caso o futuro mandatário culé o procure após a definição das eleições no próximo dia 24 de janeiro.- Fake news. Nunca conversei com nenhum candidato à presidência do Barcelona sobre Haaland e nem o farei. Quando tiver um novo presidente eleito em janeiro, ele pode me procurar.