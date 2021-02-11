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  • Mino Raiola desconversa sobre futuro de Pogba: 'Não posso falar. Há quem fique ofendido'
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Mino Raiola desconversa sobre futuro de Pogba: 'Não posso falar. Há quem fique ofendido'

Desejo do agente do meio-campista é de que o francês deixe o Manchester United. Juventus e Real Madrid aparecem como prováveis destinos...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 16:22

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 16:22

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Mino Raiola comentou mais uma vez sobre seu agenciado, Paul Pogba. Em uma reunião da Serie A, em Milão, o empresário disse que não irá comentar sobre o futuro do astro francês e alfinetou dizendo que existem pessoas que se incomodam com esse tema.
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- Mais uma vez, volto a pedir que não me questionem sobre esse assunto. Não posso falar do futuro do Pogba, porque as pessoas ficam nervosas e não dormem à noite. Há quem fique ofendido. O que me resta é trabalhar em silêncio.O nome de Paul Pogba tem sido associado ao Real Madrid e à Juventus. O clube italiano deseja repatriar o francês, enquanto Zidane já manifestou publicamente a vontade de treinar seu compatriota.

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