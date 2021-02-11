Mino Raiola desconversa sobre futuro de Pogba: 'Não posso falar. Há quem fique ofendido'

Mino Raiola comentou mais uma vez sobre seu agenciado, Paul Pogba. Em uma reunião da Serie A, em Milão, o empresário disse que não irá comentar sobre o futuro do astro francês e alfinetou dizendo que existem pessoas que se incomodam com esse tema.

- Mais uma vez, volto a pedir que não me questionem sobre esse assunto. Não posso falar do futuro do Pogba, porque as pessoas ficam nervosas e não dormem à noite. Há quem fique ofendido. O que me resta é trabalhar em silêncio.O nome de Paul Pogba tem sido associado ao Real Madrid e à Juventus. O clube italiano deseja repatriar o francês, enquanto Zidane já manifestou publicamente a vontade de treinar seu compatriota.