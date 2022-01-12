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Mino Raiola, agente de Haaland e Pogba, é operado de urgência

Empresário de 54 anos está no hospital San Rafaelle e a causa da cirurgia ainda não foi informada. Clientes do agente italiano foram pegos de surpresa com a notícia...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 11:51

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 11:51

Mino Raiola, empresário de Erling Haaland, Paul Pogba e outros grandes jogadores de futebol, passou por uma cirurgia de emergência na manha desta quarta-feira, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O agente está no hospital San Rafaelle, em Milão.A natureza do problema do empresário de 54 anos ou a causa da operação ainda não foi divulgado. No entanto, Alberto Zangrillo, médico-chefe do hospital milanês, afirmou que o procedimento "estava planejado há algum tempo".
Com isso, Mino Raiola deve se afastar momentaneamente das atividades relacionadas ao futebol e ficará sob observação da equipe médica. De acordo com as informações, os clientes do agente foram pegos de surpresa com a notícia.
A cirurgia do agente ocorreu no período em que a janela de transferências de janeiro segue aberta. Os intervalos de mercado são considerados movimentados, mas o italiano deve retomar as atividades após algumas semanas para não deteriorar sua saúde.
Crédito: MinoRaiolapassouporcirurgiadeemergêncianamanhãdestaquarta-feira(AFP

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