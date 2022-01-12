Mino Raiola, agente de Haaland e Pogba, é operado de urgência

Mino Raiola, empresário de Erling Haaland, Paul Pogba e outros grandes jogadores de futebol, passou por uma cirurgia de emergência na manha desta quarta-feira, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O agente está no hospital San Rafaelle, em Milão.A natureza do problema do empresário de 54 anos ou a causa da operação ainda não foi divulgado. No entanto, Alberto Zangrillo, médico-chefe do hospital milanês, afirmou que o procedimento "estava planejado há algum tempo".

Com isso, Mino Raiola deve se afastar momentaneamente das atividades relacionadas ao futebol e ficará sob observação da equipe médica. De acordo com as informações, os clientes do agente foram pegos de surpresa com a notícia.

A cirurgia do agente ocorreu no período em que a janela de transferências de janeiro segue aberta. Os intervalos de mercado são considerados movimentados, mas o italiano deve retomar as atividades após algumas semanas para não deteriorar sua saúde.