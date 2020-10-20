Ministro italiano critica Cristiano Ronaldo por quebra de protocolo

Crédito: Vincenzo Spadafora criticou Cristiano Ronaldo (Reprodução Instagram

Vincenzo Spadafora, Ministro do Esporte na Itália, criticou a atitude de Cristiano Ronaldo ao quebrar o protocolo da Covid-19 e retornar de Portugal para Turim após testar positivo para o novo coronavírus. Em entrevista à “La7”, o político também não garantiu a continuação do Campeonato Italiano até o final da temporada sem paralisações.

- Há campeões que se sentem acima de tudo. Violou o protocolo quando saiu de Portugal e há uma investigação sobre isso. Acredito que assim estamos enviando mensagens para que as normas sejam respeitadas, não burladas.

O Campeonato Italiano também foi pauta da entrevista, principalmente por conta dos recentes casos de Covid-19 nos elencos, quebras de protocolos e partidas decididas no tribunal, como Juventus e Napoli.

- Não sei se chegaremos até o final. É uma situação muito particular, por isso a Liga deve pensar em um plano B e em um plano C. O protocolo funciona, mas deve ser respeitado.