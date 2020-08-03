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No Acre

Ministério Público pede para goleiro Bruno usar tornozeleira eletrônica

Bruno foi condenado pela Justiça a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada Eliza Samudio, ocorrido em 2010
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:39

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:39

O goleiro Bruno, que já jogou no Flamengo, ficou pouco mais de seis anos e meio preso por causa do feminicídio
O goleiro Bruno, que já jogou no Flamengo, ficou pouco mais de seis anos e meio preso por causa do feminicídio Crédito: Divulgação
O goleiro Bruno poderá usar tornozeleira eletrônica em seus jogos pelo Rio Branco-AC. O pedido foi feito, neste domingo, pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) junto à Justiça do Acre. O atleta cumpre pena em regime semiaberto.
A solicitação foi do promotor de justiça Tales Fonseca Tranin, da 4ª Promotoria Criminal de Execução Penal e Fiscalização de Presídio. "Aqui a regra é que todo reeducando que está no regime semiaberto use a tornozeleira eletrônica. Não seria diferente. Está aqui no estado cumprindo semiaberto, porquê não seria? Vale para todos", disse o promotor.
Se o pedido for acatado pela Justiça, Bruno vai ter de usar a tornozeleira durante os jogos e treinamentos. Os custos pela compra e manutenção do equipamento vão ser do o Rio Branco-AC.
"Como o Bruno é a profissão dele, eu tô pedindo para que o Rio Branco-AC, que é o empregador, arque com os custos se houver os danos. Porque também não é justo o estado ficar pagando a tornozeleira toda vez que estragar, porque vai ficar levando porrada de bola. O pedido é esse", afirmou Tales Tranin.
Além da tornozeleira, Bruno também terá de ficar no CT do clube, onde mora, após às 18 horas durante a semana e, aos domingos e feriados nacionais, não poderá sair. Se os jogos acontecerem domingo ou à noite, ele vai precisar de autorização da Justiça.
Bruno se apresentou ao técnico João Mota na quinta-feira passada, treinou na sexta e nesta segunda. O Rio Branco-AC vai disputar o segundo turno do Campeonato Acreano, o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa Verde.
Bruno, de 35 anos, foi condenado pela Justiça a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada e modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Nesse momento, ele cumpre sua pena no regime semiaberto.
O goleiro tenta retomar a carreira, mas por enquanto teve apenas passagens curtas no futebol. No início deste ano, o Operário-MT desistiu da contratação de Bruno após protestos de torcedores. O mesmo já havia acontecido com o Fluminense de Feira.
Ainda em 2014, o Montes Claros, então na segunda divisão de Minas Gerais, contratou Bruno. No entanto, o goleiro ainda cumpria pena em regime fechado e não pôde atuar.
Já em 2017, após habeas corpus, Bruno acertou com o Boa Esporte Clube e chegou a realizar cinco partidas antes de voltar para a prisão. Em 2019, atuou por meio tempo pelo Poços de Caldas.

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