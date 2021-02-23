Minifootball Brasil dá a largada na Open Cup 2021, e sete equipes brigam pelo título da temporada

Crédito: Raphael Martins

Foi dada a largada para a temporada 2021 na Minifootball Brasil. A primeira competição teve inicio no último sábado, dia 20, com co-organização da Liga Minifootball Rio, uma das principais ligas oficiais da entidade.+ Destaque da vitória contra o São Paulo, Warley se declara ao BotafogoSete equipes disputam o título da OPEN CUP 2021, que tem R$ 3.000,00em prêmios e vaga para o Campeonato Carioca de Minifootball, que será realizado no segundo semestre, além de jogar um amistoso contra a Seleção Brasileira de Minifootball, atual Vice Campeã do Mundo.

A primeira fase contará com 7 rodadas, onde todas as equipes se enfrentarão. Apenas uma equipe ficará de fora da fase final. As equipe que terminarem a fase de grupo em primeiro e segundo lugar estarão automaticamente classificadas para as semifinais. Já as equipes que terminarem em terceiro, quarto, quinto e sexto lugar, se enfrentarão em cruzamento olímpico nas quartas de final.

A Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Minifootball se fará presente em alguns jogos, avaliando os jogadores da competição, já que estão de olho nas próximas competições internacionais como a WMF COPA DO MUNDO UCRÂNIA 2022, PAMF PANAM CUP 2021 e o MUNDIAL DE FUTEBOL 7, na Guatemala, que vai acontecer de 8 a 13 de junho deste ano.- Estamos há mais de um ano sem realizar uma competição própria e estávamos ansiosos pela volta aos gramados sintéticos. Tivemos um ano muito difícil no esporte, principalmente no futebol amador, mas sabíamos que precisávamos nos proteger. Temos consciência do nosso papel no desenvolvimento do esporte e na conscientização de nossos atletas. -comentou Rico Chermont, Presidente da Minifootball Brasil.

- Estamos cumprindo todos os protocolos de saúde para que a nossa competição não tenha nenhum problema e que todos estejam seguros em nosso torneio. E seguiremos todas as orientações dos órgãos governamentaisA 1a Rodada contou com 3 jogos muito disputados na Arena Minifootball, o Campo 1 da Academia Mundo RioSporting, na Barra da Tijuca. Seguindo todos os protocolos de saúde, a Open Cup é um dos principais torneios da temporada.

No primeiro jogo, o UNIÃO FC venceu a equipe do IMPERIAIS por 5 x 3. Rodriguinho marcou 3 gols, Patrick marcou um gol e o goleiro Lemos, destaque da partida, também marcou o seu. Eduardo, Matheus e AlanReis diminuíram para o IMPERIAIS.

Na segunda partida do dia, BAYERN M FP e ESTRELA FC fizeram a partida mais disputada da primeira rodada, com o jogo sendo decidido no último segundo, em uma penalidade máxima a favor do BAYERN, que venceu o jogo por 5 x 4. Caian foi o destaque da partida com 3 gols marcados. Lucas e Leo Moreira também marcaram para a equipe vencedora. Léo Silva (2), Romário e Wallace diminuíram para o ESTRELA.Na última partida, FILADÉLFIA e GLORIOSO FC mostraram que farão a diferença nessa competição. Duas equipes muito bem armadas e com grandes jogadores. No confronto, o GLORIOSO FC levou a melhor e venceu por 5 x 3 com gols de Marcos Paulo (3), Felipe e Gustavo Ximenes. Wesley e Matheus (2) diminuíram para o FILADÉLFIA.