Minas Gerais vira opção para jogos do Paulistão após recusa do Rio

Após o governo de São Paulo proibir a realização de práticas esportivas coletivas no Estado, e consequentemente a paralisação do futebol, a Federação Paulista de Futebol (FPF) busca uma solução para realizar os jogos do estadual. A primeira opção estudada foi transferir as partidas para o Rio de Janeiro. No entanto, o pedido foi negado. Agora, uma nova alternativa é mandar os jogos em Minas Gerais, segundo informação do UOL. A Federação Mineira de Futebol (FMF) já foi procurada pela Federação Paulista (FPF) e pela Confederação Brasileira (CBF) e está disposta a receber a competição.