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futebol

Minas Gerais vira opção para jogos do Paulistão após recusa do Rio

Após o governo de São Paulo decretar a paralisação do futebol no Estado, a Federação Paulista busca uma alternativa para realizar as partidas do estadual...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 13:09

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 13:09
Crédito: Twitter/Estádio do Mineirão
Após o governo de São Paulo proibir a realização de práticas esportivas coletivas no Estado, e consequentemente a paralisação do futebol, a Federação Paulista de Futebol (FPF) busca uma solução para realizar os jogos do estadual. A primeira opção estudada foi transferir as partidas para o Rio de Janeiro. No entanto, o pedido foi negado. Agora, uma nova alternativa é mandar os jogos em Minas Gerais, segundo informação do UOL. A Federação Mineira de Futebol (FMF) já foi procurada pela Federação Paulista (FPF) e pela Confederação Brasileira (CBF) e está disposta a receber a competição.
CBF e FPF aguardam a reunião com o governo de São Paulo na próxima segunda-feira (15) para determinar seus próximos passos. Se o veto aos jogos no estado for mantido, é possível que Minas Gerais se torne a casa do Campeonato Paulista pelas próximas duas semanas. A procura por um novo local para os jogos ocorre por receio da CBF de que haja um "efeito dominó" no futebol brasileiro com sucessivas interrupções de competições.

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