Milton Mendes assume a equipe principal do Marítimo e engata três vitórias seguidas em Portugal

O técnico Milton Mendes teve poucos dias para preparar sua estreia no time profissional do Marítimo. O presidente Carlos Pereira decidiu promover o técnico interino após a saída de Lito Vidigal. O clube vinha de derrotas para Portimonense, Moreirense, Famalicão e Benfica, empate com o Nacional e uma única vitória diante do Penafiel pela Taça de Portugal. O treinador brasileiro, que estava comandando o time sub-23, deu outra cara à equipe em menos de um mês de comando.A estreia do treinador foi com derrota para o Farense pela Liga Portuguesa, mas não abalou o início de trabalho proposto. Em pouco tempo o Marítimo chegou a primeira vitória diante do Belenenses.
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- O resultado foi justo, tivemos mais posse de bola, nos entregamos e mostramos que queríamos ganhar o jogo. Vamos dar sequência, e os jogadores têm demonstrado que todos podem jogar.
A sequência veio na vitória pela Taça de Portugal diante do SC Salgueiros em 23 de dezembro. O trabalho do treinador começa a ser visto com outros olhos após a boa vitória de virada sobre o Rio Ave por 3 a 1 pelo Campeonato Português, consolidando-o no cargo que parecia incerto.
- Acredito que o lugar que o Marítimo almeja, e tem jogadores para isso, não era a que estava e não é o que está, queremos mais. Não ficamos depressivos na derrota nem eufóricos na vitória – ressaltou Milton.
O próximo jogo do Marítimo será neste domingo diante do Boavista pela Liga Portuguesa. O time de Milton Mendes é o nono colocado no torneio com 13 pontos e busca alcançar melhores colocações. A expectativa do treinador é seguir no cargo com um trabalho a longo prazo e dar sequência ao projeto elaborado até o momento.