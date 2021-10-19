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Milton Cruz deixa cargo em Cotia para integrar comissão técnica de Rogério Ceni no São Paulo

Antes encarregado pela transição de jogadores da base para a equipe profissional, Milton Cruz atuará, agora, no CT da Barra Funda, como auxiliar do treinador Rogério Ceni...
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Publicado em 

19 out 2021 às 15:00

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 15:00

Crédito: Reprodução Site Oficial / saopaulofc.net
Desde a última a semana, o São Paulo contou com o retorno de Milton Cruz às atividades do time profissional. Antes responsável por trabalhar com a base, Milton trabalhará, agora, como um auxiliar da comissão técnica de Rogério Ceni, passando a frequentar o CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Antes da chegada de Rogério Ceni, Milton Cruz era encarregado de realizar a transição de jogadores da base para a equipe profissional. Assim, trabalhava em Cotia, no CFA Laudo Natel.
Com a mudança de cargo dentro do clube, Milton Cruz passa a trabalhar no CT da Barra Funda, próximo do coordenador de futebol Muricy Ramalho. Atuando como auxiliar do clube, o treinador volta a integrar o comando do time profissional, mas em outro cargo.
Em seu retorno ao Tricolor, Rogério Ceni montou sua comissão com os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões, e agora contará com Milton Cruz. Além destes, o treinador trouxe o preparador físico Danilo Augusto.O preparador de goleiros é Octavio Ohl, que já estava no cargo durante a passagem de Hernán Crespo. Entretanto, após a saída do argentino, Octavio deixou de contar com Gustavo Nepote na prepração dos goleiros.
Além de Nepote e Crespo, os argentinos Juan Branda (auxiliar), Tobias Kohan (auxiliar), Alejandro Kohan (preparador físico) e Gustavo Satto (preparador físico), deixaram a comissão do São Paulo.
O São Paulo se reapresenta às 10h desta quarta-feira (20), no CT da Barra Funda, para dar início à preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (24), às 18h15, pelo Brasileirão.

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