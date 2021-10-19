Milton Cruz deixa cargo em Cotia para integrar comissão técnica de Rogério Ceni no São Paulo

Crédito: Reprodução Site Oficial / saopaulofc.net

Desde a última a semana, o São Paulo contou com o retorno de Milton Cruz às atividades do time profissional. Antes responsável por trabalhar com a base, Milton trabalhará, agora, como um auxiliar da comissão técnica de Rogério Ceni, passando a frequentar o CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Antes da chegada de Rogério Ceni, Milton Cruz era encarregado de realizar a transição de jogadores da base para a equipe profissional. Assim, trabalhava em Cotia, no CFA Laudo Natel.

Com a mudança de cargo dentro do clube, Milton Cruz passa a trabalhar no CT da Barra Funda, próximo do coordenador de futebol Muricy Ramalho. Atuando como auxiliar do clube, o treinador volta a integrar o comando do time profissional, mas em outro cargo.

Em seu retorno ao Tricolor, Rogério Ceni montou sua comissão com os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões, e agora contará com Milton Cruz. Além destes, o treinador trouxe o preparador físico Danilo Augusto.O preparador de goleiros é Octavio Ohl, que já estava no cargo durante a passagem de Hernán Crespo. Entretanto, após a saída do argentino, Octavio deixou de contar com Gustavo Nepote na prepração dos goleiros.

Além de Nepote e Crespo, os argentinos Juan Branda (auxiliar), Tobias Kohan (auxiliar), Alejandro Kohan (preparador físico) e Gustavo Satto (preparador físico), deixaram a comissão do São Paulo.