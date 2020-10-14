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Milik revela que ficou sabendo que não seria inscrito pelo Napoli nas competições pela imprensa

Atacante disse que a atitude do clube foi pouco profissional, mas que resistirá a isso...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 13:38

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 13:38

Crédito: Carlo Hermann / AFP
De fora das listas do Campeonato Italiano e Liga Europa, Arkadiusz Milik conta que ficou sabendo que não seria inscrito pela imprensa. Titular e artilheiro da equipe nas últimas duas temporadas, o atacante acredita que a atitude do clube italiano foi pouco profissional.
- O clube não me tratou bem. O Napoli queria renovar meu contrato e me deu um ultimato: ou assina ou vai embora. Decidi sair. Meu agente procurou uma solução, apareceram várias equipes interessadas e nos sentamos para conversar. A pandemia complicou as coisas. Não vou dizer os nomes das equipes que me contataram, mas é verdade que aceitei algumas propostas - disse.
- As equipes não chegaram a um acordo com o Napoli, então tive que ficar. Foi difícil saber que ficaria de fora pela imprensa. Já esperava, mas esta falta de comunicação é pouco profissional - completou.Milik revela que não desistirá e que irá resistir a essa falta de jogos. O atacante tem contrato até o final da temporada atual.
- Fui o artilheiro da equipe nas últimas duas temporadas. Sempre fui 100% com o clube. Não me arrependo do que fiz ou decidi. Vou sofrer um pouco, mas vou resistir.

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