Milik rejeita proposta de outros clubes para acertar com a Juventus

Um dos principais nomes do Napoli na atual temporada, o atacante Arkadiusz Milik é alvo da Juventus no mercado de transferências. No entanto, o jogador também atrai o interesse de outros clubes do Velho Continente, que inclusive já fizeram proposta pelo polonês.

Segundo informações do "Tuttosport", porém, Milik não quis nem ouvir o que Atlético de Madrid e Tottenham tinham a oferecer, pois, de acordo com a publicação, seu desejo é atuar pela Velha Senhora. Além das duas propostas recusadas, o centroavante também não quer renovar com o Napoli.

Seu contrato com o time onde Maradona é ídolo vai até o fim da próxima temporada e a Juve pode se beneficiar disso para tentar contratá-lo agora. Como pode perder o polonês gratuitamente a partir de janeiro, o Napoli pode vendê-lo para que não saia de graça.E MAIS:Pjanic é oficializado como novo reforço do BarcelonaLayvin Kurzawa renova com o Paris Saint-Germain por quatro anosKlopp revela que acha Guardiola o melhor treinador do mundoAgora é a na Itália! Goiás, Grêmio e Barcelona: as origens de ArthurManchester United viaja e visa recuperar 5ª colocação no Inglês E MAIS: