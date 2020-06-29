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futebol

Milik rejeita proposta de outros clubes para acertar com a Juventus

Jogador tem contrato com o Napoli até a próxima temporada e é alvo da Velha Senhora...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 17:30
Crédito: Carlo Hermann / AFP
Um dos principais nomes do Napoli na atual temporada, o atacante Arkadiusz Milik é alvo da Juventus no mercado de transferências. No entanto, o jogador também atrai o interesse de outros clubes do Velho Continente, que inclusive já fizeram proposta pelo polonês.
Segundo informações do "Tuttosport", porém, Milik não quis nem ouvir o que Atlético de Madrid e Tottenham tinham a oferecer, pois, de acordo com a publicação, seu desejo é atuar pela Velha Senhora. Além das duas propostas recusadas, o centroavante também não quer renovar com o Napoli.
Seu contrato com o time onde Maradona é ídolo vai até o fim da próxima temporada e a Juve pode se beneficiar disso para tentar contratá-lo agora. Como pode perder o polonês gratuitamente a partir de janeiro, o Napoli pode vendê-lo para que não saia de graça.E MAIS:Pjanic é oficializado como novo reforço do BarcelonaLayvin Kurzawa renova com o Paris Saint-Germain por quatro anosKlopp revela que acha Guardiola o melhor treinador do mundoAgora é a na Itália! Goiás, Grêmio e Barcelona: as origens de ArthurManchester United viaja e visa recuperar 5ª colocação no Inglês E MAIS:

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