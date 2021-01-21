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Milik depende de exames médicos para assinar com o Marselha

Atacante polonês do Napoli será contratado por clube francês em empréstimo com cláusula de compra...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 08:35

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 08:35

Crédito: Carlo Hermann / AFP
Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o atacante polonês Arkadiusz Milik, de 26 anos, está pronto para assinar com o Olympique de Marselha, da França. O jogador irá fazer exames hoje em Marselha para ser anunciado em acordo de empréstimo com opção de compra no final do período.
Quem vai levar o título francês? Veja a tabelaMilik está chegando ao final de seu contrato com o Napoli. O vínculo do jogador com o clube italino se encerra em junho de 2021, e ele já pode assinar um pré-contrato com outras equipes. Para não sair sem uma quantia financeira, a equipe do atacante optou por negociá-lo nesta janela de transferências.
Aos 26 anos, Milik chegou ao Napoli em 2016, e está em sua quinta temporada pelo clube, mesmo sem jogar em 2020-2021. O jogador tem 122 jogos e 48 gols pela equipe italiana, sendo destaque por muitos anos. Victor Osimhen é o atual titular do ataque.
O Olympique de Marselha ocupa hoje a sexta colocação do Campeonato Francês, e soma 32 pontos em 19 jogos. Neste sábado, a equipe de André Villas-Boas enfrentará o Mônaco, pela 20ª rodada da Ligue 1, às 17h (de Brasília).

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