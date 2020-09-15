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futebol

Milik, atacante do Napoli, recusa primeira oferta contratual da Roma

Roma ofereceu contrato de cinco temporadas e salário de R$ 31 milhões por ano, mas polonês recusou. Situação complica contratação de Edin Dzeko pela Juventus...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 14:51
Crédito: AFP
Milik, do Napoli, recusou a primeira oferta de contrato feita pela Roma, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O polonês tinha em mãos uma proposta de cinco temporadas ganhando cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) por ano. Ambos os times já tinham um acordo para a transferência do jogador por 25 milhões de euros (R$ 156 milhões), além do time de Nápoles ficar com 10% de uma possível venda no futuro.Além dos dois clubes, a Juventus também está envolvida na situação, pois só irá conseguir a contratação do atacante Edin Dzeko caso a Roma concretize a chegada de Milik. Além do centroavante, o time da capital iria contratar o lateral De Sciglio, mas todos os negócios estão parados e pendentes de um novo acordo entre os romanos e o camisa 99.
Com contrato até 2021, o Napoli pretende vender o jogador de 26 anos para não perdê-lo de graça ao final da próxima temporada. O polonês já recusou diversas ofertas de renovação contratual e teve bons números na última campanha da equipe italiana com 14 gols em 35 jogos.

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