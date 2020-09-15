Milik, atacante do Napoli, recusa primeira oferta contratual da Roma

Milik, do Napoli, recusou a primeira oferta de contrato feita pela Roma, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O polonês tinha em mãos uma proposta de cinco temporadas ganhando cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) por ano. Ambos os times já tinham um acordo para a transferência do jogador por 25 milhões de euros (R$ 156 milhões), além do time de Nápoles ficar com 10% de uma possível venda no futuro.Além dos dois clubes, a Juventus também está envolvida na situação, pois só irá conseguir a contratação do atacante Edin Dzeko caso a Roma concretize a chegada de Milik. Além do centroavante, o time da capital iria contratar o lateral De Sciglio, mas todos os negócios estão parados e pendentes de um novo acordo entre os romanos e o camisa 99.