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Milan x Venezia: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Rossoneros podem assumir a liderança em caso de vitória somada a uma derrota da Napoli...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 18:37
Crédito: MIGUEL MEDINA/AFP
Pressionado pela vitória da Internazionale nesta terça-feira, o Milan entra campo para enfrentar o Venezia. Pela quinta rodada do Campeonato Italiano, a equipe rossonera recebe os adversários nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). Se bater os visitantes e o Napoli não vencer a Sampdoria, o time de Stefano Pioli assume a liderança do torneio.
+ Manchester United define lista de substitutos para o caso de Pogba não renovar seu contratoCom três derrotas e um empate, o Milan faz bom início de Campeonato Italiano. Contudo, a equipe sofre com lesões nas últimas semanas. A mais recente foi do zagueiro Kjaer, que lesionou a coxa no duelo do fim de semana contra a Juventus. O defensor dinamarquês se junta a Giroud, Ibrahimovic, Krunic, Bakayoko, Calabria e Junior Messias no departamento médico.
+ Messi sofre lesão no joelho, não enfrenta o Metz e passa a ser dúvida para duelo com o Manchester City
- Com o plantel completo, o grupo é forte e acho que podemos disputar qualquer partida. No ano passado, contra adversários mais fortes, esperávamos vencer, agora estamos convencidos de que podemos fazer isso. Esta não foi a semana mais difícil, eu sabia que a equipe iria aguentar. Agora precisamos mostrar nossa força contra o Venezia - disse Pioli após o duelo contra a Juventus no domingo.
FICHA TÉCNICAMilan x VeneziaCampeonato Italiano - 5ª rodada
Data e horário: 22/09/2021, às 15h45Local: Giuseppe Meazza, MilãoÁrbitro: Ivano Pezzuto (ITA)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS TIMESMILAN (Stefano Pioli)Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic
VENEZIA (Paolo Zanetti)Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Schnegg; Heymans, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen

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