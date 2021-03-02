Milan x Udinese: onde assistir e prováveis escalações

O Milan quer se reaproximar da liderança do Campeonato Italiano. Para isso, terá pela frente a Udinese, nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília). Ibrahimovic, artilheiro da equipe na competição, não estará em campo devido a uma lesão.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
- Vai ser um jogo importante contra uma equipe que complicou a nossa vida no jogo reverso e causou problemas para todas as equipes. Precisamos ter uma grande atuação. Precisamos jogar com uma filosofia clara e a atitude certa. Conheço bem Gotti; nos conhecemos durante os cursos de treinamento em Coverciano. Ele é um cara inteligente e um grande treinador. Ele está indo bem na Udinese - disse Stefano Pioli, comandante do Milan, antes da partida.Caso vença a partida, o Milan terá que contar com um tropeço da Inter de Milão para encostar e diminuir a vantagem. Atualmente, os rossoneros somam 52 pontos. Os rivais têm 56.
FICHA TÉCNICAMilan x UdineseData e horário: 03/03/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: San Siro (Milão, ITA)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESMilan (Treinador: Pioli)Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Leao
Desfalques: Mandzukic, Bennacer, Ibrahimovic e Çalhanoglu (lesionados)
Udinese (Treinador: Luca Gotti)Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra; Llorente
Desfalques: Jajalo, Pussetto e Forestieri (lesionados)