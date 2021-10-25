Milan x Torino: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O Milan recebe o Torino nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe de Stefano Pioli venceu o Bologna na última rodada e empatou com o Napoli, líder da competição, em número de pontos, mas busca a primeira colocação isolada.Falta muito

- Nove partidas não são nada. Estamos longe da bandeira quadriculada para pensarmos na classificação. Claro que posso dizer que somos competitivos, fortes e temos que manter nossas atuações no mais alto nível. O Scudetto é vencido por aqueles que cometem menos erros - afirmou Pioli, comandante do Milan.

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Como chega o Torino

O Torino vem de vitória importante contra o Genoa, pois conseguiu se manter longe da zona de rebaixamento, mas vem tendo dificuldade contra as equipes do topo da tabela. O clube já enfrentou três dos seis clubes que ocupam o topo da classificação e perdeu todos os confrontos.

FICHA TÉCNICA:Milan x Torino

Data e horário: 26/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli e Ballo; Bennacer e Kessie; Saelemaekers, Krunic e Leão; Ibrahimovic

Desfalques: Samu Castillejo, Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Junior Messias e Ante Rebic (machucados). Brahim Díaz (Covid-19)

TORINO (Técnico: Ivan Juric)Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer e Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Pobega e Aina; Brekalo; Belotti