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futebol

Milan x Torino: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Após perder a invencibilidade para a Juventus na última rodada, time de Stefano Pioli tenta se recuperar no torneio nacional. Rossoneros terão alguns desfalques para o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 14:48

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 14:48

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O líder do Campeonato Italiano entra em campo neste sábado em busca de mais uma vitória. Diante do Torino, que luta contra o rebaixamento, o Milan tenta se recuperar da derrota para a Juventus, no meio de semana. O jogo acontece às 16h45 (de Brasília), no Estádio San Siro.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoApós perder a invencibilidade na última rodada, o time rossonero quer se reabilitar na briga pelo título, que não vem há dez anos, desde 2011. Um ponto à frente da Inter de Milão, Stefano Pioli sabe que a situação do Torino não quer dizer um jogo fácil neste sábado.
- Eles (Torino) tiveram alguns problemas no início da temporada, mas isso é normal, pois um novo treinador tenta implementar o seu próprio estilo. Agora, estão mais confiantes e jogando com um pouco mais de liberdade. Eles têm convicção e precisamos respeitá-los. Eles estarão muito motivados, mas nós também. A equipe mais determinada merece vencer - disse o técnico do Milan.
O Torino, por sua vez, apesar de estar perto da zona de rebaixamento, vem de boa sequência. A equipe de Marco Giampaolo vem de quatros jogos sem perder e saiu do Z-4 na última rodada. Tentando manter a boa fase, os Touros querem surpreender em Milão.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeuFICHA TÉCNICA
Milan x TorinoCampeonato Italiano - 17ª Rodada
Data e horário: 09/01/2021, às 16h45 (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Fabio MarescaAssistentes: Mauro Galetto e Emanuelle PrennaOnde assistir: SporTV
PROVÁVEIS TIMESMILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernández; Kessié, Tonali, Samu Castillejo, Çalhanoglu (Maldini) e Brahim Díaz (Petter Hauge); Rafael Leão.
Desfalques: Gabbia, Bennacer, Saelemaekers e Ibrahimovic (lesionados); Krunic e Rebic (Covid-19); Çalhanoglu (dúvida).
TORINO (Técnico: Marco Giampaolo)Sirigu; Izzo, Lyanco e Bremer; Singo, Lukic, Rincón, Linetty e Ricardo Rodríguez; Verdi e Belotti.
Desfalques: Ninguém.

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