Milan x Spezia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Após três vitórias consecutivas, o Milan recebe o Spezia nesta segunda-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe de Stefano Pioli é grande favorita para vencer o duelo e busca os três pontos para não se descolar da Inter de Milão e seguir na busca pelo título nacional.TÍTULO E POSTURA DA EQUIPE- Continuamos acreditando que o destino está em nossas mãos. Este não será um mês decisivo para o título. A abordagem de jogo contra o Genoa não foi adequada e temos que estar preparados para começarmos melhor - destacou Stefano Pioli, técnico do Milan.