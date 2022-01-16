Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Milan x Spezia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
futebol

Milan x Spezia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Milan vive bom momento na temporada após três vitórias consecutivas e só pensa nos três pontos para não se descolar da Inter de Milão e seguir brigando pelo título nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 11:42

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 11:42

Após três vitórias consecutivas, o Milan recebe o Spezia nesta segunda-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe de Stefano Pioli é grande favorita para vencer o duelo e busca os três pontos para não se descolar da Inter de Milão e seguir na busca pelo título nacional.TÍTULO E POSTURA DA EQUIPE- Continuamos acreditando que o destino está em nossas mãos. Este não será um mês decisivo para o título. A abordagem de jogo contra o Genoa não foi adequada e temos que estar preparados para começarmos melhor - destacou Stefano Pioli, técnico do Milan.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
MOMENTOS DISTINTOSEnquanto o Milan brigano topo da tabela pelo título do Campeonato Italiano, o Spezia luta para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe de Thiago Motta, que tem o 4º pior ataque e a 3ª pior defesa, tem três pontos de vantagem para o Cagliari, que ocupa a 18º colocação e abre o Z-3.
FICHA TÉCNICA:Milan x Spezia
Data e horário: 17/1/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia e Hernández; Krunic e Bakayoko; Saelemaekers, Diaz e Leão; Ibrahimovic
Desfalques: Alessio Romagnoli, Pietro Pellegri, Fikayo Tomori e Simon Kjaer (machucados). Sandro Tonali (suspenso). Ismael Bennacer, Fode Ballo-Toure e Franck Kessie (Copa Africana de Nações)
SPEZIA (Técnico: Thiago Motta)Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou e Reca; Kovalenko, Sala, Bastoni e Gyasi; Verde; Nzola
Desfalques: Ebrima Colley (Copa Africana de Nações)
Crédito: MilanvivebommomentonoCampeonatoItaliano(Foto:MarcoBERTORELLO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados