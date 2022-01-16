Milan x Spezia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Após três vitórias consecutivas, o Milan recebe o Spezia nesta segunda-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe de Stefano Pioli é grande favorita para vencer o duelo e busca os três pontos para não se descolar da Inter de Milão e seguir na busca pelo título nacional.TÍTULO E POSTURA DA EQUIPE- Continuamos acreditando que o destino está em nossas mãos. Este não será um mês decisivo para o título. A abordagem de jogo contra o Genoa não foi adequada e temos que estar preparados para começarmos melhor - destacou Stefano Pioli, técnico do Milan.
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MOMENTOS DISTINTOSEnquanto o Milan brigano topo da tabela pelo título do Campeonato Italiano, o Spezia luta para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe de Thiago Motta, que tem o 4º pior ataque e a 3ª pior defesa, tem três pontos de vantagem para o Cagliari, que ocupa a 18º colocação e abre o Z-3.
FICHA TÉCNICA:Milan x Spezia
Data e horário: 17/1/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia e Hernández; Krunic e Bakayoko; Saelemaekers, Diaz e Leão; Ibrahimovic
Desfalques: Alessio Romagnoli, Pietro Pellegri, Fikayo Tomori e Simon Kjaer (machucados). Sandro Tonali (suspenso). Ismael Bennacer, Fode Ballo-Toure e Franck Kessie (Copa Africana de Nações)
SPEZIA (Técnico: Thiago Motta)Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou e Reca; Kovalenko, Sala, Bastoni e Gyasi; Verde; Nzola
Desfalques: Ebrima Colley (Copa Africana de Nações)