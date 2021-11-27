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Milan x Sassuolo: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em briga direta com o Napoli pela ponta, Milan entra em campo de olho nos três pontos...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 17:36

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 17:36

Em busca da liderança, o Milan recebe o Sassuolo neste domingo, às 11h (de Brasília), no San Siro, em Milão, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão de Fox Sports e Star+. A equipe do técnico Stefano Pioli aparece em segundo lugar na tabela, com 32 pontos, empatado com o Napoli, mas atrás no saldo de gols. O rival italiano entra em campo no mesmo dia contra a Lazio, às 16h45.
O Milan quer aproveitar o embalo após o bom triunfo sobre o Atlético de Madrid por 1 a 0, na Champions League, na quinta-feira, que manteve a equipe na briga pela classificação às oitavas.
Já o Sassuolo é o 13º, com 15, e luta para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O time vem de um empate em 2 a 2 com o Cagliari.
FICHA TÉCNICA​MiIan x SassuoloCampeonato Italiano - 14ª rodada
Data e horário: 28/11/2021, às 11h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic
SASSUOLO (Técnico: Alessio Dionisi)Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Magnanelli, Traore; D. Berardi, Scamacca, Raspadori
Crédito: MilanéosegundocolocadonoCampeonatoItaliano(Foto:MiguelMEDINA/AFP

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